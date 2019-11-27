Луис Энрике рассказал, почему он отказался от услуг Роберта Морено

Теги испаниялуис энрике

Луис Энрике рассказал, почему он отказался от услуг Роберта Морено
Новый главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, почему он отказался включить в свой тренерский штаб Роберта Морено, который ранее возглавлял испанскую национальную команду.

"Я общался Морено. Он сказал мне, что хочет руководить сборной на Евро-2020, а после турнира готов вновь стать моим ассистентом. Я считаю, что это неправильно. У него чрезмерные амбиции, а это большой недостаток.

Я сказал Роберту, что больше не вижу его в должности моего ассистента. Я не могу критиковать его с точки зрения профессионализма, он провел хорошую работу.  

Я горжусь тем, что буду руководить сборной на чемпионате Европы. Мы входим в число фаворитов, которых 6-8 команд", - приводит слова Энрике Marca.

Не пропустите: Морено прокомментировал свой уход с поста тренера сборной Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" сообщил подробности травмы Азара

"Реал" сообщил подробности травмы Азара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 13 28
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 13 28
3 Севилья Севилья 14 27
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 14 25
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 14 23
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 14 23
7 Хетафе Хетафе 14 21
8 Гранада Гранада 14 21
9 Леванте Леванте 14 20
10 Валенсия Валенсия 14 20
11 Осасуна Осасуна 14 19
12 Вильярреал Вильярреал 14 18
13 Алавес Алавес 14 18
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 14 17
15 Бетис Бетис 14 16
16 Эйбар Эйбар 14 15
17 Мальорка Мальорка 14 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 14 12
19 Эспаньол Эспаньол 14 9
20 Леганес Леганес 14 6
Полная таблица

топ-5 тегов