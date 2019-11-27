Луис Энрике рассказал, почему он отказался от услуг Роберта Морено



Новый главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, почему он отказался включить в свой тренерский штаб Роберта Морено, который ранее возглавлял испанскую национальную команду.

"Я общался Морено. Он сказал мне, что хочет руководить сборной на Евро-2020, а после турнира готов вновь стать моим ассистентом. Я считаю, что это неправильно. У него чрезмерные амбиции, а это большой недостаток.

Я сказал Роберту, что больше не вижу его в должности моего ассистента. Я не могу критиковать его с точки зрения профессионализма, он провел хорошую работу.

Я горжусь тем, что буду руководить сборной на чемпионате Европы. Мы входим в число фаворитов, которых 6-8 команд", - приводит слова Энрике Marca.

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