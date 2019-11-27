Луис Энрике рассказал, почему он отказался от услуг Роберта Морено
Новый главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, почему он отказался включить в свой тренерский штаб Роберта Морено, который ранее возглавлял испанскую национальную команду.
"Я общался Морено. Он сказал мне, что хочет руководить сборной на Евро-2020, а после турнира готов вновь стать моим ассистентом. Я считаю, что это неправильно. У него чрезмерные амбиции, а это большой недостаток.
Я сказал Роберту, что больше не вижу его в должности моего ассистента. Я не могу критиковать его с точки зрения профессионализма, он провел хорошую работу.
Я горжусь тем, что буду руководить сборной на чемпионате Европы. Мы входим в число фаворитов, которых 6-8 команд", - приводит слова Энрике Marca.
Не пропустите: Морено прокомментировал свой уход с поста тренера сборной Испании. | http://soccernews.ru
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|9
|Леванте
|14
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|Валенсия
|14
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|11
|Осасуна
|14
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|Вильярреал
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|Алавес
|14
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|Реал Вальядолид
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|15
|Бетис
|14
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|16
|Эйбар
|14
|15
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|Мальорка
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|Сельта Виго
|14
|12
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|Эспаньол
|14
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|Леганес
|14
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