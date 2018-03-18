Луис Энрике сделал выбор между "Челси" и "Арсеналом"

Известный испанский тренер Луис Энрике сделал выбор между лондонскими "Челси" и "Арсеналом", с которыми его активно связывали слухи.

Так, по сведениям Daily Star, 47-летний специалист, последним клубом которого была каталонская "Барселона", предпочел бы своему переезду на "Стэмфорд Бридж" работу с "канонирами". Именно поэтому Энрике не спешит принимать решение по своему будущему, ожидая, что руководство "Арсенала" таки решится на расставание со своим наставником Арсеном Венгером.

Не пропустите: вот так бы выглядел сегодняшний "Торино", не расставайся он своими лидерами. | soccernews.ru