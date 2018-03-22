Луис Энрике сделал выбор между "Челси" и ПСЖ

Известный испанский тренер Луис Энрике сделал выбор между лондонским "Челси" и ПСЖ, которые проявляют к нему интерес.

Так, по сведениям RMC Sport, 47-летний специалист в следующем сезоне будет работать на "Стэмфорд Бридж", где заменит нынешнего наставника "аристократов" Антонио Конте, у которого испортились отношения с руководством своего клуба.

Напомним, ПСЖ определился с еще одним кандидатом на замену Эмери. | soccernews.ru