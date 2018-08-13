Луис Энрике сделал заявление об уходе Пике из сборной Испании



Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал уход из национальной команды защитника "Барселоны" Жерара Пике.

"Решение Пике не имеет обратной силы. Он принял его еще два года назад и не изменил свою позицию. Мы должны принять это решение и отметить по достоинству международную карьеру Жерара", - цитирует Энрике RTVE.

Напомним, что 31-летний Пике провел за сборную Испании 103 матча и забил 5 голов.

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