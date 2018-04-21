Луис Энрике в случае подписания контракта с "Арсеналом", хочет видеть в команде Месси

"Арсенал" ведет переговоры с Луисом Энрике, который может стать заменой для Арсена Венгера.

Как сообщает Express, в случае подписания контракта с "канонирами", Энрике хочет пригласить в команду форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

Стоит отметить, что если "Арсенал" не сможет победить в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, то в следующем сезоне "канониры" останутся без Лиги Чемпионов.

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