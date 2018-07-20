Луис Энрике: "В вызванном составе сборной Испании будет много сюрпризов"

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Луис Энрике: "В вызванном составе сборной Испании будет много сюрпризов"Новоиспеченный главный тренер сборной Испании Луис Энрике анонсировал неожиданности при выборе им состава своей команды.

"В список кандидатов в сборную, который я составил, входит порядка 70-ти игроков. Некоторые из них еще не получали вызов в национальную команду, некоторые немного поиграли, ну и есть, конечно же, игроки, которые вызываются регулярно. Я с нетерпением жду, когда смогу объявить состав для следующих матчей, в нем будет много сюрпризов", - приводит слова наставника "красной фурии" football.fr.

Напомним, Луис Энрике рассказал, как будет работать со сборной. | soccernews.ru

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