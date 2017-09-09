Луис Энрике возглавит китайский клуб

Экс-тренер "Барселоны" Луис Энрике уже зимой может получить новую работу.

Известный испанец может стать наставником "Шанхай Шеньхуа".

Ранее стало известно, что текущий сезон в "Шанхай Шеньхуа" станет последним для действующего тренера команды Густаво Пойета. Вместе с ним команда идет на 11-м месте чемпионата Китая", - сказал он. | http://soccernews.ru