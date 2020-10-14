Луис Энрике вступился за голкипера сборной Испании Де Хеа после неудачи в матче с Украиной
Наставник сборной Испании Луис Энрике высказался об игре голкипера команда Давида де Хеа в матче Лиги наций против Украины (0:1).
"Можно было сделать больше, но винить во всем Де Зеа - плохая привычка. Если его будут винить за такие матча, это будет слишком", - цитирует Goal.com Энрике.
Несмотря на поражение, Испания осталась на первом месте в турнирной таблице 4-й группы Лиги А. Украина по-прежнему занимает третью позицию.
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