Луис Энрике высказался о Бускетсе

Фото: инстаграм Бускетса/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о капитане национальной команды и "Барселоны", полузащитнике Серхио Бускетсе.

"Нет сомнений в том, что Серхио Бускетс - один из лучших полузащитников в истории мирового футбола, по крайней мере для меня", - сказал испанский специалист.

Уже сегодня сборная Испании сыграет против команды Швеции в отборе к ЧМ-2022. Начало встречи запланировано на 22:45 (мск).

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