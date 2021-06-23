Луис Энрике высказался о готовности сборной Испании перед матчем против Словакии

Теги чемпионат европыиспаниялуис энрике

Луис Энрике высказался о готовности сборной Испании перед матчем против СловакииФото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мыслями перед решающим матчем группового этапа Евро-2020 против сборной Словакии.

"Словакам сложно забивать. Особенно учитывая то, что ничьей им будет достаточно. Через центр их оборону взламывать довольно трудно, из-за того, что там находится очень много футболистов. Матч будет сложнее, чем полагают многие. В первых двух играх соперники создавали нам много трудностей, и нам снова нужно поломать голову над их решением в этом матче. Однако мы готовы", — цитирует испанца официалный сайт УЕФА.

Испания сыграет со Словакией сегодня, в 19:00 (мск). Место проведения - Севилья.

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