Луис Энрике высказался о готовности сборной Испании перед матчем против Словакии
Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мыслями перед решающим матчем группового этапа Евро-2020 против сборной Словакии.
"Словакам сложно забивать. Особенно учитывая то, что ничьей им будет достаточно. Через центр их оборону взламывать довольно трудно, из-за того, что там находится очень много футболистов. Матч будет сложнее, чем полагают многие. В первых двух играх соперники создавали нам много трудностей, и нам снова нужно поломать голову над их решением в этом матче. Однако мы готовы", — цитирует испанца официалный сайт УЕФА.
Испания сыграет со Словакией сегодня, в 19:00 (мск). Место проведения - Севилья.
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