Луис Энрике высказался о поражении Испании в матче с Украиной

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Луис Энрике высказался о поражении Испании в матче с Украиной

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал неожиданное поражение своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Украины (0:1).

"У нас было достаточно моментов, чтобы забить. Мы доминировали на протяжении всех 90 минут, а соперник пытался закрыть все свободное пространство. 

В Испании люди часто стали критиковать Де Хеа. Если после матча его вновь обвинять, то пора заканчивать.

Я много раз терпел поражения в своей карьере. Но мне понравилось то, как игроки отнесли к поражению", - приводит слова Энрике Marca.

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