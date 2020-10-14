Луис Энрике высказался о поражении Испании в матче с Украиной

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал неожиданное поражение своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Украины (0:1).

"У нас было достаточно моментов, чтобы забить. Мы доминировали на протяжении всех 90 минут, а соперник пытался закрыть все свободное пространство.

В Испании люди часто стали критиковать Де Хеа. Если после матча его вновь обвинять, то пора заканчивать.

Я много раз терпел поражения в своей карьере. Но мне понравилось то, как игроки отнесли к поражению", - приводит слова Энрике Marca.

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