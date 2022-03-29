Луис Энрике высказался о возможном приглашении в "Манчестер Юнайтед"

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Наставник сборной Испании Луис Энрике отрицает, что он может летом возглавить "Манчестер Юнайтед".

"В декабре мне нужно быть в Катаре со сборной Испании. Сейчас нет работы, которая интересовала бы меня больше возможности представлять свою страну на чемпионате мира. Что произойдёт потом - посмотрим. Сколько можно повторять одно и то же?" - приводит слова тренера Goal.com.

Напомним, что контракт Энрике действует до завершения ЧМ-2022.

"МЮ" также рассматривает кандидатуры Хулена Лопетеги ("Севилья"), Маурисио Почеттино (ПСЖ) и Эрика тен Хага ("Аякс").

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