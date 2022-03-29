Луис Энрике высказался о возможном приглашении в "Манчестер Юнайтед"
Фото твиттер SPORF
Наставник сборной Испании Луис Энрике отрицает, что он может летом возглавить "Манчестер Юнайтед".
"В декабре мне нужно быть в Катаре со сборной Испании. Сейчас нет работы, которая интересовала бы меня больше возможности представлять свою страну на чемпионате мира. Что произойдёт потом - посмотрим. Сколько можно повторять одно и то же?" - приводит слова тренера Goal.com.
Напомним, что контракт Энрике действует до завершения ЧМ-2022.
"МЮ" также рассматривает кандидатуры Хулена Лопетеги ("Севилья"), Маурисио Почеттино (ПСЖ) и Эрика тен Хага ("Аякс").
Не пропустите: Энрике не собирается уходить из сборной Испании. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18