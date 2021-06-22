Луис Энрике высказался о возможном уходе из сборной Испании

Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике ответил на вопрос о возможном уходе из национальной команды после Евро-2020.

"Вы что, шутите? Я думаю о том, чтобы продлить контракт.

В игре против Словакии любой из 24 футболистов способен принести нам победу. Изменения в составе возможны, однако их может и не быть.

Мы отлично подготовились. Конечно, поражение возможно, вероятность такого исхода существует, но я надеюсь, что этого не произойдет", – сказал Энрике.

Испания сыграет со Словакией 23 июня, в 19:00 (мск). Место проведения - Севилья.

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