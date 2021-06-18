Луис Энрике высказался перед матчем против Польши на Евро-2020

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Луис Энрике высказался перед матчем против Польши на Евро-2020Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался перед матчем второго тура группового этапа Евро-2020 против сборной Польши.

"Мы постоянно изучаем, что может противопоставить нам соперник, как они могут адаптироваться. Польша хорошо организована и пытается взять игру под контроль.

Они обладают высококлассными игроками в атаке, поэтому мы более внимательно отнесемся к нашей игре и организации в обороне, а также будем сконцетрированны по отношению к некоторым футболистам, форвардам. Мы будем стараться доминировать и создавать больше моментов", – заявил специалист.

Матч сборной Испании против Польши пройдет 19 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Севилья.

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