Луис Энрике высказался перед матчем со сборной Италии в полуфинале Евро-2020

Теги чемпионат европыиспанияиталиялуис энрике

Луис Энрике высказался перед матчем со сборной Италии в полуфинале Евро-2020Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался перед полуфинальным матчем чемпионата Европы против сборной Италии.

"Если думать, что отдельные игроки важнее команды, в командном виде спорта больших свершений можно даже не ждать. Мы больше похожи на клубную команду, чем на национальную. Я вижу проблему в том, что Италия такая же в этом плане – настоящая команда.

Я вижу, что игроки очень рады и уверены в том, что по праву дошли до полуфинала Евро. Это очень сложная задача. Когда я играл за сборную, то никогда не доходил до полуфинала, за исключением Олимпиады-1992. Поэтому я с пониманием отношусь к тому, что игроки получают удовольствие от этой ситуации. Сегодня мы провели тренировку без высоких нагрузок – такие нужны, чтобы понять, как каждый из футболистов себя чувствует. Так вот, все парни выглядят прекрасно. Я за них рад.

Италия очень похожа на Испанию. Она уже не любит, как прежде, играть от обороны и смотреть, что получится. У нее есть прекрасные игроки, нацеленные на владение мячом. Борьба за владение мячом будет главной в этой игре. Не думаю, что обе команды смогут доминировать одновременно, так что будет интересно посмотреть, кто выйдет вперед в этом аспекте. Ну и Италия – настоящая команда, которая и атакует, и защищается как единое целое, как и мы. Также она высоко прессингует – такое сложно было представить ранее. У обеих команд будут шансы", – сказал испанский специалист.

Сборная Испании сыграет со сборной Италии завтра, 6 июля, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

Также не пропустите: Гвардиола раскритиковал вызов Педри Олимпийские игры. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Айнтрахт" перехватил трансферную цель ЦСКА и "Краснодара"

"Айнтрахт" перехватил трансферную цель ЦСКА и "Краснодара"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов