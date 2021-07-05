Луис Энрике высказался перед матчем со сборной Италии в полуфинале Евро-2020

Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался перед полуфинальным матчем чемпионата Европы против сборной Италии.

"Если думать, что отдельные игроки важнее команды, в командном виде спорта больших свершений можно даже не ждать. Мы больше похожи на клубную команду, чем на национальную. Я вижу проблему в том, что Италия такая же в этом плане – настоящая команда.

Я вижу, что игроки очень рады и уверены в том, что по праву дошли до полуфинала Евро. Это очень сложная задача. Когда я играл за сборную, то никогда не доходил до полуфинала, за исключением Олимпиады-1992. Поэтому я с пониманием отношусь к тому, что игроки получают удовольствие от этой ситуации. Сегодня мы провели тренировку без высоких нагрузок – такие нужны, чтобы понять, как каждый из футболистов себя чувствует. Так вот, все парни выглядят прекрасно. Я за них рад.

Италия очень похожа на Испанию. Она уже не любит, как прежде, играть от обороны и смотреть, что получится. У нее есть прекрасные игроки, нацеленные на владение мячом. Борьба за владение мячом будет главной в этой игре. Не думаю, что обе команды смогут доминировать одновременно, так что будет интересно посмотреть, кто выйдет вперед в этом аспекте. Ну и Италия – настоящая команда, которая и атакует, и защищается как единое целое, как и мы. Также она высоко прессингует – такое сложно было представить ранее. У обеих команд будут шансы", – сказал испанский специалист.

Сборная Испании сыграет со сборной Италии завтра, 6 июля, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

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