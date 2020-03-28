Луис Энрике: "Я не мог говорить Месси, как необходимо играть"

Наставник сборной Испании Луис Энрике вспомнил о тренировках с Лионелем Месси, когда возглавлял "Барселону".

"Я не мог говорить Месси, как необходимо обводить, отдавать передачу или пробивать по воротам, так как он художник. Лионеля нужно было всего лишь инструктировать относительно прессинга и позиции на поле, в остальном он не нуждался", - приводит слова Энрике Marca.

Луис Энрике возглавлял "Барселону" с 2014 по 2017 год. Под его руководством клуб завоевал 9 трофеев, а Месси в этот период стал обладателем "Золотого мяча".

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