Луис Энрике: "Я не мог говорить Месси, как необходимо играть"

Теги барселоналионель мессилуис энрикеиспания

Луис Энрике: "Я не мог говорить Месси, как необходимо играть"

Наставник сборной Испании Луис Энрике вспомнил о тренировках с Лионелем Месси, когда возглавлял "Барселону".

"Я не мог говорить Месси, как необходимо обводить, отдавать передачу или пробивать по воротам, так как он художник. Лионеля нужно было всего лишь инструктировать относительно прессинга и позиции на поле, в остальном он не нуждался", - приводит слова Энрике Marca.

Луис Энрике возглавлял "Барселону" с 2014 по 2017 год. Под его руководством клуб завоевал 9 трофеев, а Месси в этот период стал обладателем "Золотого мяча".

Читайте также: Луис Энрике назвал самых талантливых игроков, с которыми он работал. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА интересуется вингером "Ливерпуля"

ЦСКА интересуется вингером "Ливерпуля"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов