Луис Энрике: "Я разбираюсь в футболе лучше многих"

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Луис Энрике: "Я разбираюсь в футболе лучше многих"Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, почему ему нет особого дела до того, что пишут о нем в СМИ.

– Почему вы не читаете прессу?

– Потому что разбираюсь в футболе лучше многих, у меня больше информации, чем у вас. Нет такого мнения, которое меня бы заинтересовало, чтобы я его прочитал.

– Критиковали выбранный вами состав…

– Для критиков у меня нет никаких новостей, я к ним не прислушиваюсь. Для меня состав остается прежним. Я доверяю тем, кого приглашаю, – сказал Энрике.

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