Луис Фабиано официально закончил карьеру

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Луис Фабиано официально закончил карьеру

Фото инстаграм Луиса Фабиано

Известный бразильский футболист Луис Фабиано подтвердил свой уход из профессионального футбола.

41-летний нападающий не играл с 2017 года, однако надеялся полностью восстановиться после травм и вернуться в строй.

"Последние четыре года я отчаянно боролся, чтобы вновь заниматься тем, что люблю больше всего. Но в итоге я не выиграл эту битву", - цитирует Фабиано Globo.

Форвард наиболее известен по выступлениям за "Севилью" (2005-2011), с которой он выиграл 6 трофеев, в том числе 2 Кубка УЕФА.

Цвета сборной Бразилии Фабиано защищал с 2003 по 2013 год, сыграл 45 матчей и забил 27 голов. Является обладателем Кубка Америки-2004 и Кубка Конфедераций-2009.

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