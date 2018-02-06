Луис Фенандес: "Неймар не уйдет в "Реал"

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Луис Фенандес: "Неймар не уйдет в "Реал"Директор учебного центра французского ПСЖ Луис Фернандес не верит в переход форварда его команды Неймара в мадридский "Реал".

"Я положу руку в огонь и скажу - Неймар не уйдет в "Реал Мадрид". У него нет проблем с Кавани, Неймар счастлив здесь. Его партнеры по команде знают, что Неймар - это лидер", - приводит слова Фернандеса El Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар не сыграет с "Сошо". | soccernews.ru

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