Луис Фенандес: "Неймар не уйдет в "Реал"

Директор учебного центра французского ПСЖ Луис Фернандес не верит в переход форварда его команды Неймара в мадридский "Реал".

" Я положу руку в огонь и скажу - Неймар не уйдет в "Реал Мадрид". У него нет проблем с Кавани, Неймар счастлив здесь. Его партнеры по команде знают, что Неймар - это лидер ", - приводит слова Фернандеса El Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар не сыграет с "Сошо". | soccernews.ru