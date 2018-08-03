Луис Гарсия: "С точки зрения эффективности Коутиньо сопоставим с Неймаром"

Известный в прошлом футболист Луис Гарсия сравнил полузащитника каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо с форвардом ПСЖ Неймаром.

" Они - разные. Но Коутиньо может оказывать такое же влияние на результат, потому что он способен забивать столько же, сколько и Неймар. Неймар - настолько яркий игрок, потому что он много играет с мячом и может делать с ним 50-метровые забеги. Но с точки зрения эффективности они сопоставимы ", - приводит слова бывшего футболиста AS.

Напомним, Неймар просит ПСЖ подписать ключевых хавбеков "Реала" и "Барселоны". | soccernews.ru