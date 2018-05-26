Луис Гарсия верит, что Салах проявит себя в финале Лиги Чемпионов

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Луис Гарсия верит, что Салах проявит себя в финале Лиги Чемпионов

Экс-игрок "Ливерпуля" Луис Гарсия верит, что ведущий форвард "красных" Мохамед Салах проявит себя в финале Лиги Чемпионов.

"Салах забивает на протяжении всего сезона и во всех турнирах. Он был лучшим игроком сезона в АПЛ и обязательно проявит себя сегодня" - цитирует Гарсию talkSPORT.

Напомним, что в финале ЛЧ "Ливерпуль" сразится с мадридским "Реалом".

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