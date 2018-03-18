Луис Густаво: "У игрока уровня Неймара всегда есть много предложений"

Бразильский полузащитник "Марселя" Луис Густаво, являющийся другом нападающего Неймара, оценил вероятность перехода форварда в другой клуб.

"Все знают, что у игрока уровня Неймара всегда есть много предложений. Было бы здорово, если бы он остался в ПСЖ. Это было бы хорошо для Франции и Лиги 1. Посмотрим, что произойдет в ближайшие месяцы", - приводит слова Густаво Football Espana.

Ранее сообщалось, что 26-летний Неймар хочет покинуть ПСЖ летом и перейти в "Реал".

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