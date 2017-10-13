Луис: "Месси настолько хорош, что может выиграть Примеру и с заурядной командой"

Защитник "Атлетико" Филипе Луис высоко оценил мастерство лидера "Барселоны" Лионеля Месси.

"Месси настолько хорош, что может выиграть Примеру и с заурядной командой, хотя это и не так. Но именно благодаря ему «Барселона» добивалась успехов в последние годы, несмотря на то, что клуб постоянно сотрясают скандалы. Кажется, им это нравится. Но Месси настолько хорош, что "Барселона" все равно побеждает, несмотря ни на что.

Когда Месси и Роналду забивают по 50 голов за сезон, люди винят во всем защитников. Но другие ведь столько не забивают, а защитники все те же. Другим забивать тяжело, а им – легко. Месси и Роналду – игроки совершенно другого уровня.

Месси невозможно остановить без фола. Когда он пытается обыграть один в один, я смогу чисто отобрать у него мяч лишь один раз из двадцати. Против него нужны другие средства", – сказал Филипе Луис.

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