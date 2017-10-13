Луис: "Месси настолько хорош, что может выиграть Примеру и с заурядной командой"

Теги барселоналионель мессифилипе луисатлетико мадрид

Луис: "Месси настолько хорош, что может выиграть Примеру и с заурядной командой"Защитник "Атлетико" Филипе Луис высоко оценил мастерство лидера "Барселоны" Лионеля Месси.

"Месси настолько хорош, что может выиграть Примеру и с заурядной командой, хотя это и не так. Но именно благодаря ему «Барселона» добивалась успехов в последние годы, несмотря на то, что клуб постоянно сотрясают скандалы. Кажется, им это нравится. Но Месси настолько хорош, что "Барселона" все равно побеждает, несмотря ни на что.

Когда Месси и Роналду забивают по 50 голов за сезон, люди винят во всем защитников. Но другие ведь столько не забивают, а защитники все те же. Другим забивать тяжело, а им – легко. Месси и Роналду – игроки совершенно другого уровня.

Месси невозможно остановить без фола. Когда он пытается обыграть один в один, я смогу чисто отобрать у него мяч лишь один раз из двадцати. Против него нужны другие средства", – сказал Филипе Луис.

Читайте: Неймар опередил Месси в рейтинге самых бьющих игроков квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Нули на "Энфилде": "Манчестер Юнайтед" снова "засушил" игру с "Ливерпулем"

Нули на "Энфилде": "Манчестер Юнайтед" снова "засушил" игру с "Ливерпулем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 7 21
2 Севилья 7 16
3 Валенсия 7 15
4 Атлетико Мадрид 7 15
5 Реал Мадрид 7 14
6 Бетис 7 13
7 Леганес 7 11
8 Реал Сосьедад 7 10
9 Вильярреал 7 10
10 Леванте 8 10
11 Эспаньол 8 9
12 Сельта Виго 7 8
13 Хетафе 7 8
14 Атлетик Бильбао 7 8
15 Депортиво Ла-Корунья 7 7
16 Жирона 7 6
17 Лас Пальмас 7 6
18 Эйбар 7 6
19 Алавес 7 3
20 Малага 7 1
Полная таблица

топ-5 тегов