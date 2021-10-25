Луис Мирамонтес ярко прокомментировал ситуацию в "Барселоне"

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Экс-футболист "Барселоны" Луис Суарес Мирамонтес поделился мнением о ситуации в стане сине-гранатовых после поражения от мадридского "Реала" в 10-м туре Ла Лиги (1:2).

"Эта команда не похожа на ту, которая была несколько лет назад и не играет в том же стиле. Они не агрессивны и не играют как команда. Слишком многие игроки не дотягивают до нужного уровня. Это команда без ног и головы.

У "Барселоны" есть небольшая сильная сторона в атаке и полный беспорядок в обороне. Так она не будет никуда двигаться. Если бы "Мадрид" этого хотел, он бы забил четыре."Барселона" не может быть без маленького парня, который находится в команде полтора года (Ансу Фати)", – сказал Мирамонтес.

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