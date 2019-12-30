Луис поделился мнением о главном тренере "Арсенала" Микеле Артете
Защитник "Арсенала" Давид Луис рассказал, что думает о новом главном тренере клуба Микеле Артете.
"Артета станет одним из лучших тренеров в мире. У меня была возможность поработать со многими тренерами. Артета был отличным футболистом, он знает каково это. Наша задача - помочь стать ему лучшим", - приводит слова Луиса Sky Sports.
После 20 туров "канониры" занимают в АПЛ 12-е место, имея в активе 24 очка. Артета возглавил клуб 20 декабря.
А еще: Артета прокомментировал поражение "Арсенала" в матче с "Челси"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|20
|42
|3
|Манчестер Сити
|19
|38
|4
|Челси
|20
|35
|5
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|6
|Тоттенхэм
|20
|30
|7
|Вулверхэмптон
|19
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|9
|Кристал Пэлас
|20
|27
|10
|Эвертон
|20
|25
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|25
|12
|Арсенал Лондон
|20
|24
|13
|Бернли
|20
|24
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|20
|23
|15
|Саутгемптон
|20
|22
|16
|Борнмут
|20
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|19
|18
|Астон Вилла
|20
|18
|19
|Уотфорд
|20
|16
|20
|Норвич Сити
|20
|13