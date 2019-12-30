Луис поделился мнением о главном тренере "Арсенала" Микеле Артете

Защитник "Арсенала" Давид Луис рассказал, что думает о новом главном тренере клуба Микеле Артете.

"Артета станет одним из лучших тренеров в мире. У меня была возможность поработать со многими тренерами. Артета был отличным футболистом, он знает каково это. Наша задача - помочь стать ему лучшим", - приводит слова Луиса Sky Sports.

После 20 туров "канониры" занимают в АПЛ 12-е место, имея в активе 24 очка. Артета возглавил клуб 20 декабря.

А еще: Артета прокомментировал поражение "Арсенала" в матче с "Челси"| http://soccernews.ru