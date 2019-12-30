Луис поделился мнением о главном тренере "Арсенала" Микеле Артете

Теги арсенал лондонмикель артета

Луис поделился мнением о главном тренере "Арсенала" Микеле Артете

Защитник "Арсенала" Давид Луис рассказал, что думает о новом главном тренере клуба Микеле Артете.

"Артета станет одним из лучших тренеров в мире. У меня была возможность поработать со многими тренерами. Артета был отличным футболистом, он знает каково это. Наша задача - помочь стать ему лучшим", - приводит слова Луиса Sky Sports.

После 20 туров "канониры" занимают в АПЛ 12-е место, имея в активе 24 очка. Артета возглавил клуб 20 декабря.

А еще: Артета прокомментировал поражение "Арсенала" в матче с "Челси"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА представил сборную открытий текущего розыгрыша Лиги Чемпионов

УЕФА представил сборную открытий текущего розыгрыша Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 18 52
2 Лестер Сити Лестер Сити 20 42
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 19 38
4 Челси Челси 20 35
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 20 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 20 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 19 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 19 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 20 27
10 Эвертон Эвертон 20 25
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 20 25
12 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 20 24
13 Бернли Бернли 20 24
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 20 23
15 Саутгемптон Саутгемптон 20 22
16 Борнмут Борнмут 20 20
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 19 19
18 Астон Вилла Астон Вилла 20 18
19 Уотфорд Уотфорд 20 16
20 Норвич Сити Норвич Сити 20 13
Полная таблица

топ-5 тегов