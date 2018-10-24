Луис Суарес: "Барселона" совершила бы отличный трансфер, подписав Шкриньяра"

Известный в прошлом испанский футболист Луис Суарес посоветовал каталонской "Барселоне" подписать защитника миланского "Интера" Милана Шкриньяра.

"Он отлично выступает в "Интере". Он - быстр, хорош в единоборствах, при персональной опеке, хорошо работает с мячом и совершает очень мало ошибок. Он обладает всеми качествами классного центрального защитника! "Барса" совершила бы отличный трансфер, подписав его", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

В своей карьере Суарес выступал как за "Барселону", так и за "Интер".

Напомним, "Барселона" просматривает молодого аргентинца. | soccernews.ru