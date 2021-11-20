Луис Суарес эмоционально отреагировал на уход Табареса из сборной Уругвая

Фото инстаграм Луиса Суареса

Форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес попрощался с Оскаром Табаресом, который покинул пост главного тренера сборной Уругвая.

"Сегодня я хочу сказать спасибо и выразить благодарность тренеру, который был для меня всем. Спасибо, учитель, за то, что осуществили мечту о возможности выступать за сборную, которую я так люблю. Спасибо за то, что всегда доверяли мне, и когда у меня ничего не получалось, вы научили меня не прекращать бороться за что-то, что я так сильно хотел.

Спасибо за то, что научили меня тому, что критика делает сильнее, и поддерживали меня во все плохие моменты, которые я пережил. Спасибо за то, что заставляете каждого игрока, который видит национальную команду, понять ценность ношения футболки сборной. Спасибо за то, что заставили меня прожить незабываемые моменты, такие как быть полуфиналистом чемпионата мира и чемпионом Америки, что является величайшей гордостью, которую можно испытывать.

Я мог бы продолжать благодарить вас за многие другие вещи, не только вас, учитель, но и весь ваш тренерский штаб, который для меня как семья. Профе Эррера, Селсу и Марио, вечное спасибо вам за то, что вы научили меня совершенствоваться каждый раз, когда я видел вас, потому что всегда есть что улучшить. Это не прощание, это просто благодарность за всё, что вы дали нашему футболу", - написал Суарес в своём инстаграме.

Табарес возглавлял уругвайскую сборную с 2006 года. У 74-летнего специалиста в последние годы обострились проблемы со здоровьем. Из-за синдрома Гийена - Барре он не может передвигаться без посторонней помощи.

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