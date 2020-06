Луис Суарес готов вернуться на поле после пятимесячного перерыва

Форвард "Барселоны" Луис Суарес заявил о полном восстановлении после травмы мениска правого колена.

Напомним, что 33-летний уругваец в январе перенёс операцию и с тех пор находился в лазарете.

"После стольких усилий, жертв и работы меня наконец-то признали здоровым", - написал игрок в твиттере, прикрепив видео с процессом реабилитации.

Después de tanto esfuerzo, sacrificio y trabajo ya por fin tengo el alta #siemprepositivo #esfuerzomaximo #focusfuture



After so much effort, sacrifice and work I have finally registered alta #alwayspositive pic.twitter.com/piOWSJk39E