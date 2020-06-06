Луис Суарес готов вернуться на поле после пятимесячного перерыва
Форвард "Барселоны" Луис Суарес заявил о полном восстановлении после травмы мениска правого колена.
Напомним, что 33-летний уругваец в январе перенёс операцию и с тех пор находился в лазарете.
"После стольких усилий, жертв и работы меня наконец-то признали здоровым", - написал игрок в твиттере, прикрепив видео с процессом реабилитации.
Después de tanto esfuerzo, sacrificio y trabajo ya por fin tengo el alta #siemprepositivo #esfuerzomaximo #focusfuture— Luis Suarez (@LuisSuarez9) June 6, 2020
After so much effort, sacrifice and work I have finally registered alta #alwayspositive pic.twitter.com/piOWSJk39E
В текущем сезоне Суарес забил 14 голов и сделал 11 ассистов в 23 матчах в составе "Барсы".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14