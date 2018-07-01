Луис Суарес хочет видеть игроком "Барселоны" своего соотечественника

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес хочет видеть игроком "сине-гранатовых" своего соотечественника Родриго Бентанкура из туринского "Ювентуса".

Так, по сведениям испанской прессы, 31-летний нападающий порекомендовал своему клубу обратить внимание на 21-летнего хавбека. По его мнению, перспективного игрока ждет большое будущее в футболе.

В прошлом сезоне Бентанкур сыграл 27 матчей за "Ювентус". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Суарес поддержал Месси после вылета из ЧМ. | soccernews.ru