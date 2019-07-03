Луис Суарес играл на Кубке Америки с переломом руки

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Луис Суарес играл на Кубке Америки с переломом руки

Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес играл на Кубке Америки-2019 с травмой, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, во время матча группового этапа с Японией футболист получил перелом четвёртой плюсневой кости левой руки.

В связи с этим 32-летний форвард провёл поединки с Чили и Перу с фиксатором на кисти.

В рамках Кубка Америки-2019 Суарес провёл 4 игры, забил 2 гола и сделал 1 ассист. При этом он стал единственным игроком, не реализовавшим пенальти в послематчевой серии с Перу, в результате чего его сборная вылетела из турнира.

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