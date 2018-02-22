Луис Суарес: "Коутиньо многое даст "Барселоне"

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Луис Суарес: "Коутиньо многое даст "Барселоне"Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес высказался об адаптации своего партнера по команде Филиппе Коутиньо в новом для него клубе.

"Я уверен, что он многое даст "Барсе", как игрок и как человек. У него есть качества, которые делает его не таким, как другие. Мы изначально видели, что он - настоящая личность. В раздевалке мы ценим его образ жизни. У него есть качества, которые нам очень нравятся", - цитирует 30-летнего уругвайца Le 10 Sport.

Напомним, до конца сезона Месси пропустит пять матчей Ла Лиги. | soccernews.ru

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