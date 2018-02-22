Луис Суарес: "Коутиньо многое даст "Барселоне"
Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес высказался об адаптации своего партнера по команде Филиппе Коутиньо в новом для него клубе.
"Я уверен, что он многое даст "Барсе", как игрок и как человек. У него есть качества, которые делает его не таким, как другие. Мы изначально видели, что он - настоящая личность. В раздевалке мы ценим его образ жизни. У него есть качества, которые нам очень нравятся", - цитирует 30-летнего уругвайца Le 10 Sport.
Напомним, до конца сезона Месси пропустит пять матчей Ла Лиги. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Турнир прогнозов: итоги 36 тура
-
Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
-
Чуда не случилось: "Спартак" победил "Атлетик", но этого не хватило для выхода в 1/8 финала
-
За счет выездного гола "Динамо" выбивает АЕК и выходит в 1/8 финала Лиги Европы
-
"Зенит" уверенно обыгрывает "Селтик" и выходит в 1/8 финала Лиги Европы
Лента новостей
-
Штёгер: "Нам немного повезло в матче с "Аталантой"
-
Натхо пока не определился со своим будущим
-
"Челси" отказался от приобретения Алекса Сандро
-
Комбаров прокомментировал смерть полицейского в Бильбао
-
Три российских клуба вышли в 1/8 финала Лиги Европы в третий раз в истории
-
Таски получил травму бедра в игре с "Атлетиком"
-
"Анжи" подписал голкипера "Арарата"
-
Бэйл точно покинет "Реал" летом
-
Зобнин: "Бились, старались, но увы, не хватило совсем чуть-чуть"
-
Полиция Бильбао: "Сейчас мы не можем обвинять в смерти полицейского российских болельщиков"
-
Президент Ла Лиги: "Российские ультрас не должны были приезжать в Бильбао"
-
Венгер: "В первом тайме мы были слишком самоуверенными, не хватало концентрации"
-
В УЕФА решительно осудили беспорядки в Бильбао (видео)
-
Скончался полицейский, госпитализированный во время стычки фанатов "Атлетика" и "Спартака"
-
Турнир прогнозов: анонс 37 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 36 тура
-
Иммобиле - четвертый футболист из топ-5 лиг, забивших не менее 30 голов этом сезоне
-
Каррера: "Порадовало все. Кроме вылета "Спартака" из Лиги Европы"
-
Россия сократила отставание от Франции в рейтинге ассоциаций УЕФА
-
Отступные за Серхи Роберто вторые по величине в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|62
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|55
|3
|Реал Мадрид
|24
|48
|4
|Валенсия
|24
|46
|5
|Севилья
|24
|39
|6
|Вильярреал
|24
|38
|7
|Эйбар
|24
|35
|8
|Жирона
|24
|34
|9
|Хетафе
|24
|33
|10
|Бетис
|24
|33
|11
|Сельта Виго
|24
|32
|12
|Реал Сосьедад
|24
|29
|13
|Леганес
|24
|29
|14
|Атлетик Бильбао
|24
|28
|15
|Алавес
|24
|28
|16
|Эспаньол
|24
|27
|17
|Леванте
|24
|20
|18
|Лас Пальмас
|24
|18
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|24
|17
|20
|Малага
|24
|13