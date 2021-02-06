Луис Суарес: "Куман прямо сказал, что я не вхожу в его планы"

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес прокомментировал уход из "Барселоны", в которой игра на протяжении шести лет.

"Когда мне сказали, что больше не рассчитывают на меня - это было тяжело, я не ожидал такого. Куман лично позвонил мне и сказал, что я не вхожу в его планы.

После этого начались переговоры с "Атлетико". Ко мне был интерес и со стороны других клубов, не только "Атлетико" и "Ювентуса". Я же хотел принять правильное решение, которое будет лучшим для меня и моей семьи", — цитирует уругвайца Goal.