Луис Суарес: "Куман прямо сказал, что я не вхожу в его планы"
Нападающий "Атлетико" Луис Суарес прокомментировал уход из "Барселоны", в которой игра на протяжении шести лет.
"Когда мне сказали, что больше не рассчитывают на меня - это было тяжело, я не ожидал такого. Куман лично позвонил мне и сказал, что я не вхожу в его планы.
После этого начались переговоры с "Атлетико". Ко мне был интерес и со стороны других клубов, не только "Атлетико" и "Ювентуса". Я же хотел принять правильное решение, которое будет лучшим для меня и моей семьи", — цитирует уругвайца Goal.
Суарес в сезоне 2020/2021 сыграл 20 матчей за "матрасников" во всех турнирах. В его активе 14 голов и 2 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14