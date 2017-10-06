Луис Суарес ляжет на операционный стол

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Луис Суарес ляжет на операционный столФорвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес ляжет на операционный стол, информирует Catalunya Radio.

По сведениям источника, 30-летний нападающий так и не смог восстановиться полностью от повреждения, полученного в игре за Суперкубок Испании против мадридского "Реала". Поэтому клуб и игрок решили устранить проблему с кистой в колене путем хирургического вмешательства. Ожидается, что операция уругвайцу будет сделана во время ноябрьского перерыва, связанного с играми национальных сборных. На восстановление Суаресу понадобится две-три недели.

Напомним, "Барселона" определилась с первым подписанием в зимнее трансферное окно. | soccernews.ru

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