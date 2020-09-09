Луис Суарес может не перейти в "Ювентус"

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес отложил свой переход в туринский "Ювентус", сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист не считает переход в итальянский клуб правильным шагом. Форвард понимает, что следующий контракт, скорее всего, будет для него последним в карьере. В связи с этим Суарес не хочет ошибиться. Кроме "Ювентуса", интерес к уругвайцу проявляют ПСЖ и "Атлетико".

Напомним, что "Барселона" хочет избавиться от Суареса, так как на него не рассчитывает главный тренер команды Рональд Куман. Кроме того, уход форварда позволит каталонскому клубу разгрузить зарплатную ведомость.

Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. Всего он провел за клуб 283 матча во всех турнирах, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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