Луис Суарес может не сыграть с "Лас Пальмасом" по необычной причине

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Луис Суарес может не сыграть с "Лас Пальмасом" по необычной причине

Участие форварда "Барселоны" Луиса Суареса в матче 26-го тура испанской Примеры против "Лас Пальмаса" находится под вопросом.

Как сообщает AS, главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде опасается, что уругваец получит в поединке с канарцами жёлтую карточку, что приведёт к автоматической одноматчевой дисквалификации.

Стоит отметить, что после "Лас Пальмаса" каталонской команде предстоит важный домашний матч против мадридского "Атлетико", который является главным преследователем "Барселоны" в испанском первенстве.

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