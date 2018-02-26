Луис Суарес может не сыграть с "Лас Пальмасом" по необычной причине

Участие форварда "Барселоны" Луиса Суареса в матче 26-го тура испанской Примеры против "Лас Пальмаса" находится под вопросом.

Как сообщает AS, главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде опасается, что уругваец получит в поединке с канарцами жёлтую карточку, что приведёт к автоматической одноматчевой дисквалификации.

Стоит отметить, что после "Лас Пальмаса" каталонской команде предстоит важный домашний матч против мадридского "Атлетико", который является главным преследователем "Барселоны" в испанском первенстве.

Не пропустите: В "Барселоне" определились с причиной затянувшейся адаптации Дембеле. | http://soccernews.ru