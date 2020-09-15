Луис Суарес может остаться в "Барселоне"

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Луис Суарес может остаться в "Барселоне"

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес, возможно, останется в "Барселоне", сообщает ESPN.

По сведениям издания, каталонский клуб не может договориться с футболистом по условиям разрыва контракта. Форвард хочет, чтобы "Барселона" выплатила ему полную сумму зарплаты, которая составляет около 14 миллионов евро в год. Клуб отказывается платить, поэтому уругваец может остаться в "Барселоне" до конца действия контракта, который истекает летом 2021 года.

Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. Всего он провел за клуб 283 матча во всех турнирах, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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