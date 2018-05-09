Луис Суарес может уйти из "Барселоны"

Теги барселоналуис суаресантуан гризманн

Луис Суарес может уйти из "Барселоны"

Ближайшим летом нападающий "Барселоны" Луис Суарес может сменить клубную прописку, сообщает испанская пресса.

Руководство "сине-гранатовых" после покупки форварда "Атлетико" Антуана Гризманна готово рассмотреть предложения о продаже 31-летнего уругвайца.

В этом сезоне Суарес сыграл за "Барселону" 48 матчей, забил 30 голов и сделал 18 ассистов.

Не пропустите: "Атлетико" может затребовать от "Барселоны" 200 миллионов евро за Гризманна. | http://soccernews.ru

комментарии
old tireks

а че пусть продадут одного и з лучших нападающих земли,так держать!!

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амвжиь

зря

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