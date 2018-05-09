Луис Суарес может уйти из "Барселоны"

Ближайшим летом нападающий "Барселоны" Луис Суарес может сменить клубную прописку, сообщает испанская пресса.

Руководство "сине-гранатовых" после покупки форварда "Атлетико" Антуана Гризманна готово рассмотреть предложения о продаже 31-летнего уругвайца.

В этом сезоне Суарес сыграл за "Барселону" 48 матчей, забил 30 голов и сделал 18 ассистов.

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