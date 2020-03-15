Луис Суарес может восстановиться к возобновлению розыгрыша Примеры

Теги барселоналуис суарес

Луис Суарес может восстановиться к возобновлению розыгрыша Примеры

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес может вернуться в строй к концу апреля, сообщает AS.

Таким образом, уругваец имеет шансы восстановиться после травмы к возобновлению розыгрыша Примеры. Чемпионат Испании пока приостановлен до 5 апреля, но эпидемиологическая ситуация свидетельствует о необходимости продлить текущую паузу.

Суарес в январе перенёс операцию в связи с повреждением мениска правого колена.

"Барселона" лидирует в Примере по итогам 27 туров, опережая мадридский "Реал" на два очка.

Не пропустите: "Барселона" определилась с размером зарплаты для Лаутаро Мартинеса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 14 марта

Главные новости дня: 14 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов