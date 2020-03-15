Луис Суарес может восстановиться к возобновлению розыгрыша Примеры

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес может вернуться в строй к концу апреля, сообщает AS.

Таким образом, уругваец имеет шансы восстановиться после травмы к возобновлению розыгрыша Примеры. Чемпионат Испании пока приостановлен до 5 апреля, но эпидемиологическая ситуация свидетельствует о необходимости продлить текущую паузу.

Суарес в январе перенёс операцию в связи с повреждением мениска правого колена.

"Барселона" лидирует в Примере по итогам 27 туров, опережая мадридский "Реал" на два очка.

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