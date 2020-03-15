Луис Суарес может восстановиться к возобновлению розыгрыша Примеры
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес может вернуться в строй к концу апреля, сообщает AS.
Таким образом, уругваец имеет шансы восстановиться после травмы к возобновлению розыгрыша Примеры. Чемпионат Испании пока приостановлен до 5 апреля, но эпидемиологическая ситуация свидетельствует о необходимости продлить текущую паузу.
Суарес в январе перенёс операцию в связи с повреждением мениска правого колена.
"Барселона" лидирует в Примере по итогам 27 туров, опережая мадридский "Реал" на два очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14