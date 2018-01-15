Форвард сборной Уругвая Луис Суарес назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Я думаю фаворитов - много. Очевидно, что это европейские команды - Германия, из-за то, что они являются действующим чемпионом. Испания играет на удивительном уровне. Мне очень нравится Франция из-за игроков которые есть в ее составе, хотя сегодня большинство из них - еще молоды, но Франция - это Франция. А потом, очевидно, Аргентина, Бразилия и Уругвай", - цитирует 30-летнего нападающего The Players Tribune.

Напомним, в Англии началась информационная атака на ЧМ в России. | soccernews.ru