Луис Суарес назвал игрока, который должен заменить Месси в Эль Класико

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес назвал игрока, который должен заменить травмированного капитана его команды Лионеля Месси в Эль Класико.

Так, согласно информации Football Espana, уругвайский нападающий предпочитает, чтобы в игре против мадридского "Реала" его и Филиппе Коутиньо партнером по атаке стал не Усман Дембеле, который разочаровывает своими действиями в последних матчах, а Рафинья Алькантара. По мнению Суареса, именно 25-летний воспитанник "Барсы" идеально подходит на то, чтобы возместить потерю Месси.

Напомним, Бартомеу исключил возвращение Неймара в "Барселону". | soccernews.ru