Луис Суарес назвал игрока, который сможет заменить его в "Барселоне"

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес назвал игрока, который сможет заменить его в стане "сине-гранатовых".

Так, по сведениям испанской прессы, 31-летний уругваец уже порекомендовал своему клубу подписать вингера ПСВ из Эйндховена Ирвинга Лосано. По мнению Суареса, в будущем мексиканец способен будет стать ему достойной заменой.

В нынешнем сезоне Ирвинг забил 18 мячей и сделал 11 результативных передач в 32 матчах за ПСВ.

Напомним, для выигрыша Ла Лиги "Барселоне" осталось набрать одно очко в пяти играх. | soccernews.ru