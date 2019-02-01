Луис Суарес назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру
Форвард "Барселоны" Луис Суарес назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру.
"Я буду счастлив, если мне удастся завершить карьеру в "Барселоне". Немногие верят, что это возможно, но закончить с футболом в лучшем клубе мира стало бы огромной честью. При этом я понимаю, что будет трудно, поскольку очень немногие добивались подобного" - приводит слова 32-летнего уругвайца Sport.es.
Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года, сыграл 226 матчей, забил 168 голов и сделал 90 ассистов. "Эль Пистолеро" занимает пятое место в списке лучших бомбардиров в истории "блауграны", уступая только Хосепу Самитьеру (184), Ладиславу Кубале (194), Сесару Родригесу (232) и Лионелю Месси (574).
Контракт футболиста с каталонским клубом рассчитан до июня 2021 года.
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