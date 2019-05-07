Луис Суарес не будет праздновать гол в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес заявил, что не намерен праздновать возможный гол "Ливерпулю" в ответной полуфинальной игре Лиги Чемпионов.

"Я очень уважаю фанатов "Ливерпуля" и не собираюсь праздновать гол так, когда я забил "Гронингену" выступая за "Аякс", - приводит слова Суареса Sport.es.

Напомним, что Суарес праздновал свой гол "Ливерпулю" в первой игре на "Камп Ноу" (3:0).

Ответная игра между клубами состоится 7 мая в 22:00 (мск).

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