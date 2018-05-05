Луис Суарес: "Не думаю, что Неймар ушел из-за денег"

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Луис Суарес: "Не думаю, что Неймар ушел из-за денег"Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес назвал причину ухода своего бывшего партнера по команде Неймара в ПСЖ.

"Его уход был болезненным. Мы были партнерами и друзьями. Он принял решение согласно своему разуму и совести, но мы знали, что его отпустят. Я не думаю, что он ушел из-за денег. Он ушел из-за целей, которые он хотел достичь в Париже", - цитирует 31-летнего нападающего "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

Напомним, Суарес хочет видеть Гризманна в "Барселоне". | soccernews.ru

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