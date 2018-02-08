Луис Суарес не исключил, что в матче с "Валенсией" будет дополнительное время

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес высказался о предстоящем матче своей команды в рамках 1/2 финала кубка Испании против "Валенсии".

"У нас будет сложный соперник. Это одна из лучших команд чемпионата. Мы были удивлены их игрой в обороне в первом матче. Но на "Месталье" они будут оказывать на нас давление, и именно поэтому мы должны проявлять бдительность, чтобы сохранять мяч и воспользоваться минимальной возможностью для гола, потому что гол вынудит их больше атаковать. В течение всех 90 или 120 минут вы непременно должны быть внимательны и сосредоточены. Это будет очень сложный матч ", - цитирует 30-летнего нападающего La Vanguardia.

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