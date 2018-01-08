Луис Суарес: "Недавно сказал Серхи Роберто, что сделаю его знаменитым"

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Луис Суарес: "Недавно сказал Серхи Роберто, что сделаю его знаменитым"Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес высказался о своем взаимодействии на поле с партнером по команде Серхи Роберто.

"Недавно я сказал, что сделаю его знаменитым. Нет, серьезно, Серхи Роберто много дает этой команде, как в обороне, так и в атаке, и это очень важно для команды", - приводит слова 30-летнего уругвайца El Mundo Deportivo.

Напомним, вчера "Барселона" разгромила "Леванте". | soccernews.ru

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