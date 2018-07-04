Луис Суарес: "Неймара всегда будут критиковать"

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес высказался о критике в адрес лидера атак национальной команды Бразилии Неймара.

" Его всегда будут критиковать за те или иные поступки. Есть люди, которым ты нравишься и которым - нет. Но я не обращаю внимания на них. Меня не беспокоит - нравлюсь я им или нет ", - приводит слова 31-летнего нападающего Le 10 Sport.

Напомним, игру Неймара прокомментировал Шмейхель. | soccernews.ru