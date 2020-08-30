Луис Суарес определился с новым клубом
Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес хочет перейти в туринский "Ювентус", сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, футболист намерен стать игроком итальянского клуба как можно скорее. Напомним, что на Суареса не рассчитывает новый главный тренер команды Рональд Куман. Таким образом, "Барселона" может разорвать контракт с форвардом.
33-летний Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. Всего он провел за клуб 283 матча во всех турнирах, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Гранада
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|Леванте
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|Алавес
|20
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|20
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