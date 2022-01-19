Луис Суарес определился с новым клубом

Фото: инстаграм Луиса Суареса

Форвард "Атлетико" Луис Суарес хочет вернуться в АПЛ.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, 34-летний уругваец хочет присоединиться к "Астон Вилле", которую тренирует его бывший одноклубник по "Ливерпулю" Стивен Джеррард.

Напомним, что этим летом Суарес покинет "Атлетико" на правах свободного агента.

В этом сезоне Суарес провел 27 игр, в которых забил 9 голов и отдал один ассист.

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