Луис Суарес определился с новым клубом
Фото: инстаграм Луиса Суареса
Форвард "Атлетико" Луис Суарес хочет вернуться в АПЛ.
Как сообщает журналист Жерар Ромеро, 34-летний уругваец хочет присоединиться к "Астон Вилле", которую тренирует его бывший одноклубник по "Ливерпулю" Стивен Джеррард.
Напомним, что этим летом Суарес покинет "Атлетико" на правах свободного агента.
В этом сезоне Суарес провел 27 игр, в которых забил 9 голов и отдал один ассист.
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
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|Норвич Сити
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