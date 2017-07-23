Луис Суарес остался недоволен решением Вальверде

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Луис Суарес остался недоволен решением ВальвердеФорвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес остался недоволен одним из решений главного тренера своей команды Эрнесто Вальверде.

Как информирует испанская пресса, уругваец оказался неудовлетворен тем, что в первом предсезонном матче "сине-гранатовых" против туринского "Ювентуса" он не попал в стартовый состав "Барсы". Суареса не устроил тот факт, что новоиспеченный наставник команды решил сделать ставку в первом тайме на Пако Алькасера.

Напомним, "Барселона" обыграла "Ювентус" со счетом 2:1. | soccernews.ru

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