Луис Суарес остался недоволен решением Вальверде
Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес остался недоволен одним из решений главного тренера своей команды Эрнесто Вальверде.
Как информирует испанская пресса, уругваец оказался неудовлетворен тем, что в первом предсезонном матче "сине-гранатовых" против туринского "Ювентуса" он не попал в стартовый состав "Барсы". Суареса не устроил тот факт, что новоиспеченный наставник команды решил сделать ставку в первом тайме на Пако Алькасера.
Напомним, "Барселона" обыграла "Ювентус" со счетом 2:1. | soccernews.ru
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